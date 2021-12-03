موعد مباراة قطر القادمة في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب العراق في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021، وذلك بملعب البيت المونديالي.

المنتخب القطري كان أول المنتخبات التي ضمنت تأهلها إلى ربع النهائي بعدما فازت على عُمان بهدفين لهدف في مباراة مثيرة للغاية بالجولة الثانية.

العنابي يتصدر مجموعته بست نقاط من فوزين على البحرين وعُمان، بينما يدخل العراق المواجهة وشعار الفوز ولا غيره لمزاملة قطر لربع النهائي.

أسود الرافدين تعادلوا مع البحرين سلبيًا بعد التعادل في الجولة الأولى مع عُمان بهدف لمثله، والفوز على قطر بأي نتيجة سيكون كافيًا للتأهل دون حسابات.

جدول مباريات ومجموعة قطر في كأس العرب 2021

الآن نستعرض معًا موعد مباراة قطر والعراق في كأس العرب 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة قطر والعراق؟

موعد مباراة قطر والعراق هو يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر 2021، على ملعب البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت قطر والعراق، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والعراق؟

قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لكأس العرب 2021، وخصصت قناتي beIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS 2 لتغطية جميع المباريات.

ستتمكن من مشاهدة مباراة قطر والعراق عن طريق القناتين دون تشفير، كذلك يمكنك متابعتها من خلال خدمة البث المباشر عبر موقع جول.