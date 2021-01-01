موعد مباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا في الجولة 33 من الدوري الإيطالي 2020-21، و ما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل ملعب أرتيميو فرانكي، مباراة هامة وقوية تجمع بين فيورنتينا ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يدخل المباراة بهدف لا بديل عن الفوز، للاحتفاظ بمكانته في المربع الذهبي، ويريد استغلال تعثر إنتر وميلان، والاقتراب أكثر من المركز الثاني الذي يحتله الروسونيري.

ويحتل البيانكونيري المركز الرابع برصيد 65 نقطة، وبفارق الأهداف عن أتلانتا صاحب المركز الثالث، ونقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يريد فيورنتينا الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، تساعده في الاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة، بعد الموسم السيء الذي يمر به الفيولا.

ويأتي فيورنتينا في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أودينيزي صاحب المركز الثاني عشر.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي؟

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، هو الأحد 25 أبريل 2021، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من السيري آ.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإيطالي مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فيورنتينا - بارما الأحد 25 أبريل 2021،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 أرتيميو فرانكي

تشكيل يوفنتوس المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو – دي ليخت – بونوتشي – دانيلو

آرون رامسي – أدريان رابيو – بينتانكور – كوادرادو

كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا

تشكيل فيورنتينا المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

دراجوفسكي

مارتينيز كوارتا – جيرمان بيزيلا – نيكولا ميلينكوفيتش

كاسيراس - بونافينتورا – كريستيانو بيراجي – إريك بولجار – سفيان أمرابط.

دوشان فلاهوفيتش – فرانك ريبيري.