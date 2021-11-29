موعد مباراة فلسطين والمغرب في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

من المُقرر أن تنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات النسخة 12 من بطولة كأس العرب، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي ثاني أيام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021، سيلعب المنتخب المغربي ضد شقيقه الفلسطيني، وذلك في إطار مباريات المجموعة الثالثة.

وتعد هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العرب التي تقام بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

تضم المجموعة الثالثة عدة منتخبات من العيار الثقيل تتمثل في الأخضر السعودي، النشامى بالإضافة إلى أسود الأطلس وفلسطين.

يعتبر المنتخب المغربي هو حامل اللقب، بعد أن فاز بأخر بطولة لكأس العرب تلك التي أُقيمت منذ تسع سنوات، ويسعون لتكرار التتويج بالبطولة مرة أخرى بالرغم من غياب أبرز اللاعبين المحترفين في أوروبا، من خلال منح الفرصة لبعض اللاعبين المحليين الموهوبين، استعدادًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

في المقابل، يسعى المنتخب الفلسطيني لتقديم مشاركة مُشرفة على الرغم من كل الظروف القاسية التي يمر بها، ويطمح الفريق بحسب تصريحات العتال مساعد المدير الفني لتقديم أداء جيد والتأهل للدور التالي، ولكنه سيصطدم بمنتخب قوي للغاية في أول جولة.

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والآن نستعرض معًا موعد مباراة فلسطين والمغرب في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة فلسطين والمغرب؟

موعد مباراة فلسطين والمغرب هو يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، وتقام على استاد ألجنوب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت المغرب ، السادسة بتوقيت فلسطين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والمغرب؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 حصريًا على قنوات بي إن سبورت والكاس، وستذاع مباراة فلسطين والمغرب على قناة beIN SPORTS 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فلسطين - المغرب الأربعاء 1 ديسمبر 2021،

17:00 المغرب، 18:00 فلسطين beIN SPORTS 1 ستاد الجنوب



التشكيل المتوقع للمغرب

التشكيل | 4-4-2

الزنيتي أنس

حمزة الموساوي، أشرف داري، بدر بانون، محمد الشيبي

أيمن الحسوني، محمد فوزير، وليد الكرتي

أشرف بنشرقي، سفيان رحيمي، إسماعيل الحداد

التشكيل المتوقع لفلسطين

التشكيل | 4-3-3

رامي حمادة

مصعب البطاط، عبد اللطيف البهداري، ياسر حامد، محمد خليل

محمد يامن، تامر صيام، محمود أبو وردة

محمود دحادحة، ريبال دهامشة، عدي خروب