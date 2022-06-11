موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل منتخب كرواتيا ضيفًا على منتخب فرنسا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

مع نهاية الجولة الثالثة، استقر المنتخب الفرنسي في قاع المجموعة الأولى في المستوى الأول برصيد نقطتين، حققهم من تعادلين مع كرواتيا والنمسا فيما خسر من الدنمارك في المباراة الأولى.

أما المنتخب الكرواتي فيحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بأربع نقاط، وذلك بعد خسارته من النمسا وتعادله مع فرنسا والفوز على الدنمارك في مبارياته الثلاث السابقة.

دوري أمم أوروبا 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة فرنسا وكرواتيا؟

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا هو يوم الإثنين 13 يونيو 2022، على ملعب فرنسا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وكرواتيا؟

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فرنسا - كرواتيا الإثنين 13 يونيو 2022،



20:45 مصر، 21:45 السعودية UEFA TV ستاد فرنسا

التشكيل المتوقع لفرنسا

لم يتم إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وإنما يتم عرض البطولة عبر تطبيق UEFA TV كما يمكن مشاهدته أيضًا عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

من المتوقع أن يعتمد المدرب ديدييه ديشان بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

هوجو لوريس

تيو هيرنانديز - بريسنيل كيمبيمبي - ويليام ساليبا - بنجامين بافارد

أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - ماتيو جيندوزي

كريستوفر نكونكو - كريم بنزيما - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لكرواتيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب زلاتكو داليتش على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

دومينيك ليفاكوفيتش

بورنا باريشيتش - دوي تشاليتا تسار - مارتين إيرليتش - يوسيب يورانوفيتش

ماتيو كوفاتشيتش - مارسيلو بروزوفيتش

يوسيب بريكالو - لوكا مودريتش - لوفرو ماير

أندري كراماريتش