موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب بلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية مباراة قوية بين فرنسا وبلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021.

تأهل المنتخب البلجيكي لنصف النهائي بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، على حساب منتخبات الدنمارك وإنجلترا وآيسلندا.

احتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، وصعد على حساب حامل اللقب منتخب البرتغال، كذلك منتخبي كرواتيا والسويد.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2021، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا؟

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا هو يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 في ستاد يوفنتوس بتورينو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري الأمم الأوروبية 2021 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتذاع مباراة فرنسا وبلجيكا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بلجيكا - فرنسا الخميس 7 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ستاد يوفنتوس

التشكيل المتوقع لبلجيكا

من المتوقع أن يعتمد المدرب روبيرتو مارتينيز على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-3

تيبو كورتوا

يان فيرتونخين - جيسون ديناير - توبي آلديرفيريلد

يانيك كاراسكو - يوري تيليمانس - أكسيل فيتسيل - تيموتي كاستاني

إيدين هازارد - روميلو لوكاكو - كيفن دي برونيه

التشكيل المتوقع لفرنسا

من المتوقع أن يعتمد المدرب ديديه ديشان على التشكيل الآتي..

Les Bleus are at Clairefontaine to prepare for the Final 4 of the UEFA Nations League👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/20fJ5gJxcg — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 5, 2021

التشكيل | 3-4-1-2

هوجو لوريس

بريسنيل كيمبيمبي - رافاييل فاران - جوليس كوندي

تيو هيرنانديز - أدريان رابيو - بول بوجبا - ليو دوبوا

أنطوان جريزمان

كيليان مبابي - كريم بنزيما