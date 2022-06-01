موعد مباراة فرنسا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا والدنمارك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحتضن ملعب "فرنسا" افتتاح مباريات منتخب فرنسا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، والتي ستجمع بين فرنسا والدنمارك.

فرنسا والدنمارك يلعبان ضمن المجموعة الأولى في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي كرواتيا والنمسا.

منتخب فرنسا، حامل لقب النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية، يتطلع إلى انطلاقة مثالية في النسخة الثالثة من البطولة، للحفاظ على لقبه ويواصل الاستعداد لمنافسات كأس العالم الشتاء القادم.

أما منتخب الدنمارك، فسيعمل على بداية النسخة الحالية من البطولة بقوة، والخروج بنتيجة إيجابية امام الديوك الفرنسية، تساعدهم في مشوارهم للتأهل للدور القادم.

دوري أمم أوروبا 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة فرنسا والدنمارك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة فرنسا والدنمارك؟

موعد مباراة فرنسا والدنمارك هو يوم الجمعة 3يونيو 2022، على ملعب فرنسا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والدنمارك؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري الأمم الأوروبية 2022 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستذاع مباراة فرنسا والدنمارك على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فرنسا - الدنمارك الجمعة 3 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 فرنسا



التشكيل المتوقع لفرنسا Une Équipe de Champions ! 🤩🏆#U17EURO 🇫🇷 pic.twitter.com/LFYYyHIQ2F — FFF (@FFF) June 1, 2022

التشكيل | 3-4-1-2

هوجو لوريس

لوكاس هيرنانديز - رافاييل فاران - كيمبيمبي

بافاراد - تشواميني - نجولو كانتي - ثيو هيرنانديز

أنطوان جريزمان

كيليان مبابي - كريم بنزيما