موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا ضد أوكرانيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف منتخب فرنسا نظيره منتخب أوكرانيا في ستاد دو فرانس، في مستهل مباريات الفريقين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

يتنافس الفريقان في المجموعة الرابعة في تصفيات المونديال، ويتنافس معهم على بطاقة التأهل منتخبات فنلندا والبوسنة والهرسك وكازاخستان.

يتأهل عن كل مجموعة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا متصدر المجموعة مباشرةً إلى المونديال، أما المنتخبات التي تحصل على المركز الثاني فستخوض مباريات الملحق.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2022 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا؟

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا هو يوم الأربعاء 24 مارس 2021، الموافق 11 شعبان 1442 هجريًا.

صافرة بداية المباراة تنطلق في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأوكرانيا؟

ستنقل مباراة البرتغال وآذربيجان على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وسيتم إذاعتها على beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فرنسا - أوكرانيا الأربعاء 24 مارس 2021،

11 شعبان 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ستاد فرنسا

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا

غيابات منتخب فرنسا عن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 غير مؤثرة، حيث يغيب لاعبين فقط للإصابة هما نبيل فقير وحسام عوار.

التشكيل | 4-4-2

هوجو لوريس

لوكاس هيرنانديز - بريسنيل كيمبيمبي - رافائيل فاران - بنيامين بافارد

عثمان ديمبيلي - نجولو كانتي - بول بوجبا - موسى سيسوكو

كيليان مبابي - أنطوان جريزمان

التشكيل المتوقع لمنتخب أوكرانيا

يغيب عن منتخب أوكرانيا اللاعب فلاديسلاف سوبريانا وخاراتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ويغيب عدد من اللاعبين لإصابات مختلفة أمثال كرافيتس وبيسيدين وبويالسكي.

التشكيل | 4-3-3

أندري بياتوف

إدوارد سوبول - ميكولا ماتفيينكو - إيليا زابارني - يوخيم كونوبليا

أوليكسندر زينتشينكو - سيرهي سيدورتشوك - روسلان مالينوفسكي

أوليكسندر زوبكوف - رومان ياريمتشوك - مارلوس