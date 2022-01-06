موعد مباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني 2021 -22 والقنوات الناقلة

يحل نادي برشلونة ضيفًا على غرناطة يوم السبت المقبل على ملعب "لويس كارمينيس" في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين في الدوري الإسباني 2021-2022.

يتواجد نادي برشلونة في المركز الخامس بعد الفوز الذي حققه على أوساسونا في الجولة الماضية، ويملك الفريق 31 نقطة ويقبع خلف أتلتيكو مدريد بنقطة واحدة ووراء ريال بيتيس ثالث الترتيب بنقطتين، ويسعى لمواصلة الانتصارات للتقدم أكثر في جدول الترتيب.

أما نادي غرناطة فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة في أخر ستة لقاءات، منذ الخسارة برباعية أمام ريال مدريد في نوفمبر الماضي، مما يؤكد أن المواجهة لن تكون سهلة للعملاق الكتالوني.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف على موعد مباراة غرناطة وبرشلونة في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة غرناطة وبرشلونة ؟

موعد مباراة برشلونة وغرناطة هو يوم السبت 8 يناير 2022 على ملعب لوس كارمينيس.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف قبل منتصف الليل بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا سيتم إذاعة المباراة على القناة المخصصة لمباريات الليجا وهي beIN Sports HD 3.

ويمكن متابعة مباراة برشلونة وغرناطة على هذه القناة، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب غرناطة - برشلونة السبت 8 يناير 2022،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 لوس كارمينيس

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل| 4-3-3

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا - داني ألفيس

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - نيكولاس جونزاليس

فيران جوتجلا - لوك دي يونج - عثمان ديمبيلي

التشكيل المتوقع لغرناطة

التشكيل | 4-4-2

لويس ماكسيميانو

كارلوس نيفا - راؤول تورينتي - جيرمان سانشيز - كويني

داروين ماتشيس - ماكسيم جونالونس - لويس ميلا - أنتونيو بويرتاس

لويس سواريز - خورخي مولينا