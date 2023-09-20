تعرف على موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

SHAHID

يستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها مباراة ضمك والهلال، في الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال، متصدر الترتيب الذي لم يفقد سوى نقطتين في 6 مباريات، يطمح لمواصلة الأداء المقنع من بداية الموسم ولا يريد أي مفاجآت أمام خصم في المتناول على الورق هو ضمك.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ضمك والهلال في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تقام المباراة المرتقبة لجماهير "الزعيم" يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة ضمك والهلال على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ضمك - الهلال 18:00 مصر والسعودية SSC HD مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

التشكيل المتوقع لضمك

من المتوقع أن يدخل المدرب كوزمين كونترا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-5-1

عبد الباسط عبد الله

ضاري العنزي - فاروق شافعي - نور الراشدي - سنوسي هوساوي

دوماجوج أنتوليتش - طارق حامد - كيفين نكودو - نيكولا ستانكيو - عبد العزيز البيشي

أسان سيساي

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

ياسين بونو

ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد

محمد كنو - روبن نيفيش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

نيمار - مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن