موعد مباراة شباب الأهلي ضد باختاكور، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
سيلعب نادي شباب الأهلي الإماراتي أمام نادي باختاكور الأوزباكي يوم الإثنين 10 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 16 جماد أخر 1441 هجرياً في منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا والتي تضم معه نادي الهلال السعودي بالإضافة إلى نادي شاهر خودرو الإيراني
نادي شباب الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 36 نقطة بعد 16 جولة بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه نادي الجزيرة، ويسعى شباب الأهلي في إبراز نجاحهم المحلي في آسيا من خلال مواجهتهم الأولى، في المقابل يتصدر نادي باختاكور الدوري الأوزباكي بفارق 19 نقطة بالإضافة إلى أنه مؤجل له مباراة حتى الأن لذلك هناك تركيز كبير من لاعبي الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا .
ويعد نادي باختاكور هو المرشح الثاني في التأهل من هذه المجموعة بعد بطل النسخة الماضية نادي الهلال السعودي لذلك لن تكون مواجهة سهله للفريق الإماراتي الذي يرغب في فرض إسمه بقوة في منافسات هذه المجموعة،
نادي شباب الأهلي يسير بشكل متذبذب في الفترة الأخيرة فقد خسر نهائي كأس الخليج العربي أمام نادي النصر ثم في أخر ثلاث مواجهات بالدوري فاز في مباراة وتعادل الأخرى ثم خسر أمام منافسه نادي الجزيرة بينما نادي باختاكور يسير بشكل جيد فقد فاز في ثلاث مباريات متتالية حتى خسر في الدوري بنتيجة3/2 ثم تعادل مما يتضح أنه فريق من الصعب الفوز عليه .
وفي هذا التقرير سنتعرض معكم موعد المباراة بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين.
موعد مباراة شباب الأهلي وباختاكور والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
|شباب الأهلي - باختاكور
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باختاكور المركزي
|الإثنين 10 فبراير 2020،
16 جمادى الآخر 1441،
20:00 مصر، 21:00 السعودية
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beIN SPORTS HD 1
التشكيل المتوقع لنادي شباب الأهلي
يعتمد مدرب نادي شباب الأهلي أروبارينا رودولفو على طريقة 4/2/3/1 من خلال مجد ناصر في حراسة المرمى أمامه عبد العزيز حسين ومحمد مرزوق بالإضافة إلى خميس سليمان وعبدالله جميل، وفي وسط الملعب الثاني وليد حسين وعيد خميس، أما الرباعي الهجومي فيديريكو وسيلفا وعبد الله النقبي أمامهم مهاجم صريح بيدرو كوندي
التشكيلة المتوقعة 4/2/3/1
مجد ناصر
عبد العزيز حسين - محمد مرزوق - خميس سليمان - عبد الله جميل
وليد حسين - عيد خميس
فيديريكو - سيلفا - عبد الله النقبي
بيدرو كوندي
التشكيل المتوقع لنادي باختاكور
يعتمد المدير الفني شوتا أرفيلادزه لفريق باختاكور على طريقة لعب 4/2/3/1 فهي الطريق الأكثر توازن بإختلاف طرق اللعب بين الفرق .
التشكيلة المتوقعة 4/2/3/1
زينوف
ألداينوف - أزموف - كراميتس - فاروق سيفيف
خامداموف - ماشاريبوف
أمنوف - سيبارخيدوف - إيرين
سيرجيف