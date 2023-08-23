تعرف على موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة ستنطلق لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024 جامعة بين كل من سيلتا فيجو وريال مدريد.

النادي الملكي يطمح لمواصلة الانطلاقة المثالية التي تجعله الآن في القمة بالنسبة لترتيب الدوري الإسباني بعد أن حقق فوزين من مباراتين، ويواجه على ملعب سيلتا فيجو الصعب الفريق الجالتشي الذي أحرز نقطة واحدة من أصل مباراتين لعبهما منذ انطلاق الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2023؟

موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2023 هو يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 على ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2023؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بالتأكيد ستشاهد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد على شاشتها.

كيف تشاهد سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب سيلتا فيجو - ريال مدريد الجمعة 25 أغسطس 2023

22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

TOD TV بالايدوس

التشكيل المتوقع لسيلتا فيجو

من المتوقع أن يدخل المدرب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى: إيفان فيار

خط الدفاع: مانو سانشيز - أوناي نونييز - كارل ستارفيلت - أوسكار مينجيزا

خط الوسط: جوناثان بامبا - فران بيلتران - هوجو سوتيلو - لوكاس ديلا توري

خط الهجوم: يورجن ستراند لارسين - ياجو أسباس

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: فران جارسيا - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا - داني كارباخال

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور