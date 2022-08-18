موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل ريال مدريد ضيفًا على نادي سيلتا فيجو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2022-2023 على ملعب بالايدوس.

سيدخل الملكي المباراة بعد تحقيق فوزًا مثيرًا في الجولة الأولى على ألميريا بهدفين لهدف، وسيهدف لمواصلة الانتصارات للحفاظ على لقبه.

على الجانب الآخر، سيلتا فيجو افتتح مبارياته في الدوري الإسباني، بتعادل بهدفين لكل فريق أمام إسبانيول، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الملكي لتساعده في مشواره بالبطولة هذا الموسم.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو؟

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو هو يوم السبت 20 أغسطس 2022 في ستاد بالايدوس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستنقل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب سيلتا فيجو- ريال مدريد السبت 20 أغسطس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 بالايدوس

التشكيل المتوقع لنادي سيلتا فيجو

من المتوقع أن يعتمد المدرب على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أوجستين ماركيسين

خافيير جالان - أوناي نونيز - جوزيف إيدو - هوجو مايو

كارلوس بيريز - فران بلتران - فرانكو سيرفي

أوسكار رودريجيز - ياجو أسباس - جونشالو باسينسيا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدي فالفيردي