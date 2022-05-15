موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

من أجل إشعال الصراع على لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-22، يحل ليفربول ضيفًا على نظيره ساوثامبتون، في ختام منافسات الجولة 37 من المسابقة.

ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر قبل مباراتين على نهاية الموسم.

ليفربول حقق فوزًا ثمينًا على حساب أستون فيلا في المباراة الأخيرة بنتيجة 2-1، ويأمل في استغلال تعادل مانشستر سيتي أمام وست هام بنتيجة 2-2 في الجولة 37.

أما ساوثامبتون، فيدخل المباراة بعد أن ضمن البقاء في الدوري الإنجليزي، ولا يحتاج شيئًا من المباراة، إلا إذا أراد التقدم أكثر في جدول الترتيب.

ويحتل ساوثامبتون المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع عشر.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون؟

موعد مباراة ليفربول وساوثامبتون هو يوم الأربعاء 18 مايو 2022 على ملعب "سانت ماري".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثامبتون؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ساوثامبتون - ليفربول الأربعاء 18 مايو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 Premium سانت ماري

التشكيل المتوقع لليفربول

Watch until the end for a surprise 🙌😁 pic.twitter.com/d3pl4pQbZW — Liverpool FC (@LFC) May 15, 2022

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - ألكساندر آرنولد

تياجو - جوردان هندرسون - نابي كيتا

لويس دياز - ساديو ماني - ديوجو جوتا

التشكيل المتوقع لساوثامبتون

St Mary's scenes off the scale 🤯#SaintsFC came from 2-0 down to 3-2 up against #LFC in 2️⃣0️⃣1️⃣6️⃣: pic.twitter.com/gyb5CWRD5k — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 15, 2022

التشكيل | 4-4-2

فريزر فورستر

كايل ووكر بيترز - يان بيدناريك - محمد ساليسو - رومان بيرود

ستيورات أرمسترونج - جيمس وارد براوس - أوريول روميو - محمد اليونسي

أرماندو بورخا - تشي أدامز