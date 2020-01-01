موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد يونيونستاس سالامنكا في كأس الملك

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد يونيونستانس سالامنكا في دور 32 من كأس الملك، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستعد ملعب هيلمانتيكو لحدث تاريخي وذلك يوم الأربعاء المقبل 22 يناير 2020، الموافق 27 جمادي الأخر 1441 هجريًا وذلك عندما يستضيف فريق يونيونستاس سالامنكا نظيره ريال مدريد، وذلك في دور 32 من كأس ملك إسبانيا الذي يحمل لقبه فريق فالنسيا في العام الماضي بعد التغلب على برشلونة في النهائي.

فاز الملكي مؤخرًا بكأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بعد أن تغلب على أتلتيكو مدريد في النهائي بضربات الجزاء الترجيحية، ويسعى لزيادة رصيده من البطولات هذا الموسم مع عودة زيدان، وبالقطع يمكن اعتبار كأس الملك إحدى البطولات الهامة التي يستهدفها المدرب الفرنسي في الفترة المقبلة.

في المقابل، سيحاول يونيونستاس بذل كل ما لديه خاصًة وأن المباراة ستقام على أرضه ووسط جمهوره، لعل وعسى يحقق مفاجأة لن تُمحى أبدًا من تاريخ الفريق بإقصاء نادي بحجم ريال مدريد وهو بطل كأس السوبر الإسباني مؤخرًا، ولكن صنع المعجزة يشترط أن يكون الحافز أكبر من الحاجز النفسي لديهم.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يونيوستانس سالامنكا وريال مدريد والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة يونيونستانس سالامنكا ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة