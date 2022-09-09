موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل نادي ريال مايوركا ضيفًا على نادي ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2022-2023.

يحتل الملكي صدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات، وذلك بفارق نقطتين عن برشلونة وفياريال أقرب المنافسين.

أما نادي مايوركا، فقد تعادل في مباراتين من الأربعة السابقة وفاز في واحدة كانت على رايو فاييكانو، ليقع في المركز 12 برصيد 5 نقاط.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني هو يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستنقل مباراة ريال مدريد وريال مايوركا عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - ريال مايوركا الأحد 11 سبتمبر 2022،



14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 HD سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجير - داني كارباخال

إدوارد كامافينجا - أورليان تشواميني - توني كروس

فينيسيوس جونيور - إيدين هازارد - رودريجو

التشكيل المتوقع لريال مايوركا

من المتوقع أن يعتمد المدرب خافيير أجيري على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

بريدراج رايكوفيتش

مارتين فالينت - أنطونيو رايو - خوسيه مانويل كوبيتي

خاومي كوستا - داني رودريجيز - أنطونيو سانشيز - رودريجو باتايليا - بابلو مافيو

لي كانج إن - فيدات موريكي