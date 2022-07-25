موعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة الودية بين ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ملعب أوراكل بارك مباراة ودية تجمع بين ريال مدريد وكلوب أمريكا المكسيكي، تجمع بينهما في إطار الاستعدادات للموسم الجديد 2022-2023.

خاض الملكي مباراة واحدة قبل مواجهة الفريق المكسيكي، كانت الكلاسيكو ضد نادي برشلونة وخسرها بهدفٍ دون رد.

خاص كلوب أمريكا مباراتين وديتين ضد فرق أوروبية هذا الصيف قبل انطلاق الدوري المكسيكي، حيث واجه تشيلسي ومانشستر سيتي وخسر بنفس النتيجة 2-1.

ما هي تفاصيل معسكر ومباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد 2022-23؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا؟

والآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا الودية هو الأربعاء 27 يوليو 2022 على ملعب أوراكل بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب أمريكا؟

حصلت القناة الرابعة العراقية، على حقوق إذاعة المباراة، عبر شاشاتها على قمر نايل سات.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - كلوب أمريكا الأربعاء 27 يوليو 2022،



04:30 مصر، 05:30 السعودية الرابعة العراقية أوراكل بارك

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - إيدين هازارد - رودريجو

التشكيل المتوقع لكلوب أمريكا

من المتوقع أن يعتمد المدرب فيرناندو أورتيز على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

جيليرمو أوتشوا

لويس فوينتس - نيستور أراوخو - إيميليو لارا - خورخي سانشيز

جوناثان دوس سانتوس - ريتشارد سانشيز

ألفارو فيدالجو - دييجو فالديس - أليخاندرو زينديخاس

هنري مارتين