موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ستكون الجولة السابعة من منافسات موسم 2021-2022 في بطولة الدوري الإسباني موعدًا لمباراة ريال مدريد وفياريال، والتي تعد واحدة من بين أكثر المباريات إثارة للترقب في تلك الجولة.

ريال مدريد يدخل المباراة في صدارة ترتيب فرق الدوري الإسباني، وعينه على إغراق "الغواصات الصفراء" والاستمرار على قمة ترتيب "الليجا".

وتمكن ريال مدريد حتى الآن من الحصول على 16 نقطة بعد مرور ست جولات من بطولة الدوري الإسباني، بتحقيق خمسة انتصارات والسقوط في تعادل وحيد.

ريال مدريد افتتح الموسم بالفوز على ألافيس بنتيجة 4-1، ثم تعادل أمام ليفانتي بنتيجة 3-3، ليحقق بعدها فوزًا صعبًا على ريال بيتيس بهدف نظيف، ثم اكتسح سيلتا فيجو بنتيجة 5-2، قبل أن ينجح في تخطي عقبة فالنسيا بنتيجة 2-1، وأخيرًا فاز على مايوركا بنتيجة 6-1.

أما فياريال، فلم يبدأ منافسات موسم 2021-2022 من الدوري الإسباني كما ينبغي بعدما حقق أربعة تعادلات متتالية، ثم فاز على إلتشي في الجولة السادسة، ويمتلك فريق "الغواصات الصفراء" مباراة مؤجلة.

وتمكن فياريال من جمع سبع نقاط حتى الآن في الدوري الإسباني، جعلته يحتل المركز 11 في الترتيب.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، وما هي القنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وفياريال؟

تقام مباراة ريال مدريد وفياريال يوم السبت 25 سبتمبر 2021، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وفياريال في تمام الساعة التاسعة ليلًا بتوقيت مصر، العاشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - فياريال السبت 25 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports Premium 1

beIN Sports HD 1 سانتياجو بيرنابيو

تشكيل ريال مدريد المتوقع

يعاني ريال مدريد عددًا كبيرًا من الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات المتفرقة، وعلى رأسها جاريث بيل وداني كارباخال وفيرلاند ميندي.

طريقة اللعب| 4-3-3

تيبو كورتوا

ميجيل جوتيريز – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – إيدين هازارد.

تشكيل فياريال المتوقع

تفتقد كتيبة أوناي إيمري للمصاب صامويل تشوكويزي وعدا ذلك فالفريق كامل العدد.

طريقة اللعب| 4-3-3

سيرجيو أسينخو

ألفونسو بيدرازا – باو توريس – عيسى ماندي – ماريو جاسبر

لومانو تريجيروس – إتيان كابو – داني باريخو

يريمي بينو– باكو ألكاسير – جيرارد مورينو.