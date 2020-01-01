موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام فياريال لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والمقرر لها على ملعب لا سيراميكا، والقنوات الناقلة..

يستأنف ريال مدريد مبارياته بعد التوقف الدولي عندما يستقبل فياريال لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

النادي الملكي فاجأ الجميع بالهزيمة من فالنسيا في آخر مباراة قبل التوقف برباعية ليتجمد رصيده عند النقطة السادسة عشر ويتلقى زيدان وكتيبته انتقادات حادة لسوء المستوى في الآونة الأخيرة.

على الجهة الأخرى يعيش فياريال حالة مميزة للغاية تحت قيادة مدربه أوناي إيمري، فالفريق لم يخسر منذ أواخر سبتمبر الماضي وفاز في آخر أربع مباريات على التوالي.

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يحتل نادي الغواصات المركز الثاني برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال سوسييداد، وبالنظر لأدائه وأداء الميرينجي، فحقًا كتيبة زيزو ستكون على موعد صعب للغاية في ملعب معقد مثل لا سيراميكا.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وفياريال وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وفياريال؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام فياريال هو السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، الموافق 6 ربيع الآخر 1442، على ملعب لا سيراميكا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد فياريال كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.