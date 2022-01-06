موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي فالنسيا، ضيفًا ثقيلًا للغاية على مضيفه ريال مدريد في إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

تعرض الملكي لخسارة مباغتة في أولى لقاءاته في العام الجديد، عندما تعرض للهزيمة ضد خيتافي، ليتوقف رصيده عند 46 نقطة بفارق خمس نقاط عن إشبيلية الذي لعب مباراة أقل، ويسعى الفريق للعودة للانتصارات لمواصلة الانفراد بالصدارة.

على الجانب الآخر يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 28 نقطة، وبعد الفوز في الديربي ضد ليفانتي، تعرض الفريق للهزيمة على ملعبه أمام إسبانيول، ويسعى للتعويض وتحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الترتيب.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا؟

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا هو يوم السبت الموافق 8 يناير 2022، بملعب لويس كارمينيس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة عصرًا بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - فالنسيا السبت 8 يناير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لفالنسيا

من المتوقع أن يعتمد مدرب الخفافيش على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

ياسبر سيلسين

خوسيه جايا - هوجو جويلامون - عمر ألديريتي - دانييل واس

هوجو دورو - كارلوس سولير - يوروس راتشيتش - هيدلر كوستا

جونكالو جيديش - ماكسي جوميز