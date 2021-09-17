موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد المرتقبة أمام فالنسيا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

في مباراة دائمًا ما تكون كابوسًا على ريال مدريد، يحل الملكي ضيفًا على ملعب ميستايا لمواجهة فالنسيا، في قمة تقام لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

بداية مثالية حظيّ بها الخفافيش لهذا الموسم من خلال الفوز في ثلاث من أول أربع مباريات واعتلاء الصدارة بالتساوي مع ريال مدريد، الذي له السجل نفسه.

الميرينجي قد يكون في حالة إجهاد قياسًا بسفره إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، على عكس فالنسيا الذي لا يشارك في أي منافسات أوروبية هذا الموسم.

مباراة هامة بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي لتأكيد أن الأمور تسير على ما يرام لدى كتيبته ولمواصلة صدارة ترتيب الليجا.

كونتي: حكيمي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا؟

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا هو الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021، على ملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة الهامة للجمهور على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فالنسيا - سيلتا فيجو الأحد 19 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 ميستايا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - ناتشو - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - إدواردو كامافينجا

إيدين هازارد - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

التشكيل المتوقع لفالنسيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب بوردالاس على التشكيل الآتي:

Seguimos trabajando duro en la Ciutat Esportiva 💪



Falta un día menos para el #ValenciaRealMadrid 🦇⚪#ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) September 16, 2021