موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني بملعب نويفو لوس كارمينيس، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب نويفو لوس كارمينيس، مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال مدريد وغرناطة ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يريد الاحتفاظ بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ويستغل تعثر برشلونة، ويخرج من المباراة بالنقاط الكاملة، لخطف المركز الثاني ومواصلة ملاحقة أتلتيكو مدريد على صدارة الدوري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ونقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، يطمح غرناطة لتقديم أداء مشرف أمام بطل النسخة الماضية من الدوري، والخروج بنتيجة إيجابية، تجعله يتقدم أكثر في جدول الترتيب.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة، ضمن الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة؟

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة، هو الخميس 13 مايو 2021، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وغرناطة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغرناطة كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب غرناطة - ريال مدريد الخميس 13 مايو 2021،

1 شوال 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 نويفو لوس كارمينيس

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميجيل جوتيريز – ميليتاو – ناتشو – فالفيردي

كاسيميرو – كروس – إيسكو

أسينسيو – بنزيما – هازارد

تشكيل غرناطة المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

آرون إسكانديل

فولكييه – نهوين بيريز – خيرمان سانشيز – كويني

يان إتيكي - ماكسيم جونالونز

بويرتاس – فيكو – ماتشيس

خافيير سواريز