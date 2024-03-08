موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال مدريد وسيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني 2023-2024.

يسعى ريال مدريد إلى العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل محليًا أمام فالنسيا وأوروبيًا مع لايبزيج، لكنه يتصدر الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن أقرب المنافسين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، في الجولة 28 من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، هو الأحد 10 مارس 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - سيلتا فيجو الأحد 10 مارس 2024،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 سانتياجو برنابيو

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2023-2024

التشكيل|4-4-2