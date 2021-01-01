موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب بالايدوس، مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال مدريد وسيلتا فيجو، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويريد ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان، مواصلة ملاحقة أتلتيكو مدريد، وبرشلونة على قمة الدوري الإسباني، وتدخل كتيبة الميرينجي المباراة منتشية بالفوز على أتالانتا الإيطالي، والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وفوز في الجولة الماضية من الدوري على حساب إلتشي بهدفين لهدف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب.

على الجانب الآخر يأمل سيلتا فيجو بالخروج بنتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، تساعده في حلمه في الوصول مركز متقدم وخطف بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ويأتي سيلتا فيجو في المركز العاشر من سلم ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن ريال بيتيس صاحب المركز السادس.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد، وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

موعد مباراة ريال مدريد و سيلتا فيجو هو يوم السبت 20 مارس 2021، على ملعب بالايدوس، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد مع سيلتا فيجو.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب سيلتا فيجو - ريال مدريد السبت 20 مارس 2020،

17:15 مصر، 16:15 السعودية beIN Sports 1 - beIN sports premium 1 بالايدوس

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافييل فاران - لوكاس فاسكيز

كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

تشكيل سيلتا فيجو المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

إيفان فيلار

هوجو مايو - نيستور أراوخو - جيسون موريلو - آرون مارتين.

برايس مينديز - ريناتو تابيا - دينيس سواريز - نوليتو

ياجو أسباس - سانتي مينا