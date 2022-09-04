موعد مباراة ريال مدريد وسلتيك في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد سلتيك في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف نادي سلتيك الاسكتلندي نادي ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أوقعت القرعة الفريقين في السادسة في البطولة، وذلك بجانب نادي لايبزيج الألماني ونادي شاختار دونيتسك الأوكراني، وهي مجموعة سهلة بالنسبة للملكي.

فاز ريال مدريد بدوري الأبطال الموسم الماضي، حيث تغلب في النهائي على نادي ليفربول، بعد أن أقصى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وسلتيك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وسلتيك؟

موعد مباراة ريال مدريد وسلتيك في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا هو يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، على ملعب "سلتيك بارك".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسلتيك؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة ريال مدريد وسلتيك عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب سلتيك - ريال مدريد الثلاثاء 6 سبتمبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium سلتيك بارك

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

التشكيل المتوقع لسلتيك

من المتوقع أن يعتمد المدرب على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

جو هارت

جريج تايلور - موريتز ينز - كاميرون كارتر فيركس - جوزيب يورانوفيتش

ريو هاتيتي - كالوم ماكجريجور - مات أوريلي

جوتا - جيورجوس جياكوماكيس - ليل عبادة