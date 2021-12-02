موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب أنويتا، مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال سوسييداد، وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ريال سوسييداد، صاحب الأرض والجمهور في المباراة، بدأ الموسم بشكل قوي وكان ينافس على الصدارة، ولكن تعثر في آخر جولتين وسيهدف إلى تصحيح مساره أمام الميرينجي، ومحاولة الخروج بنقاط المباراة للاقتراب أكثر من القمة.

على الجانب الآخر، قطار ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي، يواصل الانطلاق ويتربع على صدارة الترتيب، ولن يقبل إلا بالخروج بنقاط المباراة كاملة لمواصلة البقاء على القمة والابتعاد بها أكثر عن أقرب ملاحقيه.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسييداد هو يوم السبت 4 ديسمبر 2021، على ملعب أنويتا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد؟

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإسباني، وستذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد على قناة beIN SPORTS HD 3.

كذلك يمكنك متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تبدأ قبل انطلاق الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال سوسييداد - ريال مدريد السبت 4 ديسمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أنويتا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

التشكيل المتوقع لريال سوسييداد..

التشكيل | 4-4-2

أليكس ريميرو

ريكو - إيجور زوبيلديا - لي نورماند - أندوني جوروسابيل

عدنان يانوزاي - أندير جيفارا - مارتين زوبيمندي - بورتو

ميكيل اويارزابال- ألكسندر إيزاك