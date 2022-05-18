موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، المباراة الأخيرة لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، والتي ستكون أمام ريال بيتيس.

ريال مدريد يدخل المباراة لمواصلة احتفالاته بلقب الدوري الإسباني، الذي حسمه قبل نهاية الموسم بأربع جولات، بالإضافة إلى الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، بعد تعادله الأخير أمام قادش بهدف لكل فريق في الجولة الـ 37 من المسابقة.

أما ريال بيتيس ضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الخامس برصيد 64 نقطة، وحصوله على لقب كأس إسبانيا، وسيهدف لتقديم لقاء يمتع به جماهيره في نهاية الدوري.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي هو يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022، بملعب "سانتياجو برنابيو" في مدينة مدريد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - ريال بيتيس الجمعة 20 مايو 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو- دافيد ألابا - ناتشو - داني كارباخال

توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

التشكيل المتوقع لريال بيتيس

التشكيل |4-2-3-1

روي سيلفا

أليكس مورينو - برونو جونزاليس - جيرمان بيزيلا - هيكتور بيليرين

جايدو رودريجيز - ويليام كارفاليو

سيرخيو كاناليس - نبيل فقير - خوانمي

بورخا ايجليسياس