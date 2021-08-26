موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني بملعب بينيتو فيامارين، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال بيتيس، في مباراة مثيرة مرتقبة تقام بينهما بملعب بينيتو فيامارين لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني.

ورغم البداية الجيدة للملكي بالفوز على ألافيش برباعية لهدف خارج الديار، تعثرت كتيبة كارلو أنشيلوتي بتعادل مخيب للآمال في المباراة الماضية أمام ليفانتي.

أما ريال بيتيس فحتى اللحظة لم يتمكن من الظفر بأول ثلاث نقاط، فاكتفى بتعادلين مخيبين للآمال مع قادش ومايوركا في الجولتين الماضيتين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة هي الأخيرة للفريقين قبل الذهاب إلى التوقف الدولي الذي يمتد لأول عشرة أيام في شهر سبتمبر المقبل.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس هو السبت الموافق 28 أغسطس 2021 على ملعب بينيتو فيامارين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة الهامة للجمهور على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال بيتيس - ريال مدريد السبت 28 أغسطس 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 بينيتو فيامارين

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - جاريث بيل

التشكيل المتوقع لريال بيتيس

من المتوقع أن يعتمد المدرب مانويل بيليجريني على التشكيل الآتي: