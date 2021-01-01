موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام خيتافي والمؤجلة من الجولة الأولى لمنافسات الدوري الإسباني، بملعب ألفريدو دي ستيفانو، وما هي القنوات الناقلة؟

تحدٍ جديد يواجهه ريال مدريد، عندما يستضيف خيتافي يوم الثلاثاء المقبل بملعب ألفريدو دي ستيفانو، وذلك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لمنافسات الدوري الإسباني.

المباراة كانت يفترض أن تُلعب في شهر سبتمبر الماضي، ولكن نظرًا لمشاركة الفريقين الأوروبية الطويلة في الموسم الماضي تم تأجيلها.

ريال مدريد يدخل المباراة وهو منتعش بالعودة إلى سلسلة الانتصارات بعد الفوز المهم على ويسكا بهدفين فاران، والذي جعله يرتقي مؤقتًا للمرتبة الثانية لحين خوض برشلونة مباراته هذه الجولة.

أما خيتافي فرغم النجاح آخر موسمين لكنه يُعاني الأمرين هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، وتلقى هزيمة ساحقة من إشبيلية الجولة الماضية بثلاثية بعد جولتين من هزيمة قوية من بيلباو بخماسية لهدف.

قد تكون المباراة فرصة مواتية أمام الريال للفوز وتثبيت أقدام الفريق على الطريق الصحيح بعد الخروج من السوبر والكأس في أسبوع واحد، والخسائر المتتالية في الدوري الجولات الماضية.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي؟

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي هو الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021، الموافق 27 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وخيتافي على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة ريال مدريد عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - خيتافي الثلاثاء 9 فبراير 2021،

27 جمادى الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ألفريدو دي ستيفانو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي في ظل غياب سيرخيو راموس وإيدين هازارد وداني كارباخال للإصابة:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

رودريجو - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لخيتافي

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيبي بوردالاس على التشكيل الآتي: