موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل ريال مدريد ضيفًا على نادي الميريا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2022-2023 على ملعب ميديتيرانيو.

سيدخل الملكي المباراة بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي على آينتراخت فرانكفورت، وهو حامل لقب الدوري الإسباني الذي فاز به الموسم الماضي دون عناءٍ يذكر.

نادي ألميريا هو أحد الأندية الصاعدة حديثًا للدوري الإسباني، ومتوقع منه تقديم مستوى كبير نظرًا للصفقات التي أبرمها، وعلى الأقل سيبقى في الدرجة الأولى.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وألميريا؟

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا هو يوم الأحد 14 أغسطس 2022 في ستاد ميديتيرانيو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستنقل مباراة ريال مدريد وألميريا عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ألميريا - ريال مدريد الأحد 14 أغسطس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ميديتيرانيو

التشكيل المتوقع لنادي ألميريا

من المتوقع أن يعتمد المدرب على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

فيرناندو باتشيكو

سيرخيو أكيمي - سردان بابيتش - رودريجو إيلي - أليخاندرو بوزو

لوكاس روبرتون - سامو كوستا - سيزار دي لا هوز

لارجي رمزاني - عمر صديق - فرانشيسكو بورتيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو