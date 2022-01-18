موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا للغاية على نادي إلتشي في دور 16 من كأس ملك إسبانيا 2021-2022 يوم الخميس القادم الموافق 20 يناير، في اللقاء الذي سيُقام على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن فاز بكأس السوبر الإسباني وتغلب على بيلباو في النهائي بهدفين نظيفين، وكان قد تجاوز ألكويانو في دور الـ32 من الكأس بعد أن انتصر عليهم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، تأهل إلتشي لهذا الدور، بعد أن قد تخطى عقبة ألميريا وفاز عليه بهدفين لهدف، وسيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إحداث مفاجأة من مفاجآت الكأس.

جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2022 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي؟

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي هو يوم الخميس 20 يناير 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي؟

لا توجد قنوات ناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلم تقم أي قناة بشراء الحقوق لهذه النسخة حتى الآن.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إلتشي - ريال مدريد الخميس 20 يناير 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية لا يوجد مانويل مارتينيز فاليرو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد فينيسيوس داني كارباخال للإصابة بفيروس كورونا، ويغيب ماريانو، أسينسيو وفاييخو لإصاباتٍ عضلية، كما يغيب ناتشو بعد أن تحصل على بطاقة حمراء في نهائي السوبر ضد بيلباو.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - ناتشو- لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جوس

The Super Cup winners are preparing for the match against @Elchecf_en. #RMCity pic.twitter.com/PPNqUQ4fnv — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 18, 2022

التشكيل المتوقع لفريق إلتشي

يغيب عن إلتشي كيكو كاسيا، فيديل وبالاسيوس للإصابة بفيروس كورونا، ويغيب بيدرو بيجاس لإصاباتٍ عضلية.

التشكيل | 4-4-2

إيدجار باديا

يوهان موجيكا - دييجو جونزاليس - جونزالو فيردو - أنطونيو باراجان

بيري ميلا - جيرارد جومباو - عمر ماسكاريل - تيتي مورينتي

جويدو كارييو - لوكاس بيريز