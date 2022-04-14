موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

في مباراة قد تحدد مصير لقب الدوري الإسباني لموسم 2021-22، يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره إشبيلية، في قمة مباريات الجولة 32 من "لا ليجا".

ريال مدريد وبعد أن نجح في تجاوز نكسة خسارة "الكلاسيكو" أمام برشلونة، حقق فوزين هامين، أمام سيلتا فيجو ثم خيتافي، ليقترب خطوة جديدة من اللقب.

ويواصل ريال مدريد صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني، حيث يحمل في رصيده حاليًا 72 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

أما إشبيلية، الذي كان حتى وقت قريب المنافس الرئيسي على لقب الدوري الإسباني، فقد تراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، لكنه يملك نفس رصيد برشلونة.

إشبيلية تمكن من تحقيق فوزين فقط في آخر ست مباريات في الدوري الإسباني، فيما تعرض لهزيمة واحدة وتعادل في ثلاث مناسبات.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية؟

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية هو يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022، بملعب "رامون سانشيز بيثخوان" في مدينة إشبيلية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إشبيلية - ريال مدريد الأحد 17 أبريل 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 رامون سانشيز بيثخوان

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

التشكيل المتوقع لإشبيلية

التشكيل | 4-2-3-1

ياسين بونو

خيسوس نافاس - جول كوندي - دييجو كارلوس - لودفيج أوجوستينسون

جوان جوردان - إيفان راكيتيتش

لوكاس أوكامبوس - أنتوني مارسيال - كورونا

يوسف النصيري