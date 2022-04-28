موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتاج ريال مدريد إلى نقطة واحدة فقط من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2021-22، وقد يحقق ذلك حين يستضيف إسبانيول في الجولة 34.

ريال مدريد واصل نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة محليًا، بعد الفوز على أوساسونا خارج ملعبه بنتيجة 3-1 في الجولة 33.

ويواصل ريال مدريد صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني، حيث يحمل في رصيده حاليًا 78 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

أما إسبانيول، فقد اقترب من ضمان البقاء في الدوري الإسباني الموسم المقبل، لكنه تلقى هزيمتين في آخر جولتين أمام أتلتيكو مدريد ورايو فاييكانو على الترتيب.

ويحتل إسبانيول المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد أن تمكن من حصد 39 نقطة حتى الآن خلال الموسم، ويفصله تسع نقاط عن مراكز الهبوط.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول هو يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022، بملعب "سانتياجو برنابيو" في مدينة مدريد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - إسبانيول السبت 30 أبريل 2022،

16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يفكر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالدفع بتشكيل كامل من اللاعبين البدلاء أمام إسبانيول، للحفاظ على اللاعبين الأساسيين قبل مباراة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

التشكيل: 4-3-3

أندري لونين

مارسيلو - رافا مارين - فاييخو - لوكاس فاسكيز

داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - إيسكو

ماركو أسينسيو - ماريانو - جاريث بيل

التشكيل المتوقع لإسبانيول

التشكيل | 4-3-3

دييجو لوبيز

أليكس فيدال - فيرناندو كاليرو - لياندرو كابريرا - أدريا بيدروسا

يانجل هيريرا - كايدي باري - سيرجي داردير

خافي بوادو - راؤول دي توماس - توني فيلهينا