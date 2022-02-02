موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في كأس الملك والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على أتلتيك بيلباو في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب سان ماميس.

ستكون هذه المباراة هي الرابعة بين ريال مدريد وبيلباو هذا الموسم، بعد أن التقيا في الدوري الإسباني مرتين، وبنهائي كأس السوبر بالسعودية.

الغلبة كانت دائمًا للنادي الملكي، ففاز في الثلاث مباريات، وهو ما يجعل المباراة بطابع ثأري للغاية بالنسبة للنادي الباسكي.

ويحلم ريال مدريد بإعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013، وللمصادفة فإن المدرب الحالي، كارلو أنشيلوتي، كان آخر من حققه للوس بلانكوس.

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2022، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

الآن نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو هو الخميس الموافق 3 فبراير 2022، بملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

لا توجد قنوات ناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلم تقم أي قناة بشراء الحقوق لهذه النسخة حتى الآن.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الخميس 3 فبراير 2022،



22:30 مصر، 23:30 السعودية لا يوجد سان ماميس

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - ناتشو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - توني كروس

إيدين هازارد - لوكا يوفيتش - جاريث بيل

التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو

من المتوقع أن يعتمد المدرب مارسيلينو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

أوناي سيمون

ميكيل بالينزياجا - يراي ألفاريز - إينيجو مارتينيز - أوسكار دي ماركوس

إيكر مونياين - دانييل جارسيا كارييو - أويير زاراجا - أليكس بيرنجوير

إينياكي ويليامز - أويهان سانسيت