موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيك بيلباو، في مباراة مقدمة من الجولة 21 من منافسات موسم 2021-22 في الدوري الإسباني.

ريال مدريد، وبعد فترة رائعة في الدوري الإسباني تعثر في الجولة الماضية، بتعادل سلبي محبط أمام قادش على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن إشبيلية الوصيف، الذي يملك مباراة أقل من النادي الملكي.

أما أتلتيك بيلباو، فيسعى إلى استغلال عامل الأرض من أجل تحقيق فوز محوري في مسيرته خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، يجعله يتقدم قليلًا في جدول الترتيب.

ويحتل أتلتيك بيلياو المركز التاسع في جدول الترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويبتعد بفارق ست نقاط فقط عن مراكز المربع الذهبي، المؤهلة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو هو يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، بملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأربعاء 22 ديسمبر 2021،

22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 1 سان ماميس

التشكيل المتوقع لريال مدريد

في اللحظة الراهنة من الصعب وضع تشكيل بعينه لريال مدريد في ظل إصابة عدد كبير من لاعبي النادي الملكي بفيروس كورونا، لكن من المرجح أن يلعب كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي بالتشكيل التالي.

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي

إيدين هازارد - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو

من المتوقع أن يعتمد المدرب أصحاب الأرض على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

جولين أجيرزابالا

إينياجو ليكي - يراي ألفاريز - أوناي نونيز - ميكيل بالينزياجا

نيكو ويليامز - ميكيل فيسجا - أوناي فينسيدور - إيكر مونيايين

إينياكي ويليامز - راؤول جارسيا