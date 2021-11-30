موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ريال مدريد نادي أتلتيك بيلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة في الدوري الإسباني 2021-2022.

فاز ريال مدريد على إشبيلية في الجولة الأخيرة من الليجا بهدفين لهدف، واستمر في السيطرة على صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

عانى أتلتيك بيلباو من تراجع في النتائج في الجولات الأخيرة، ففي آخر 5 مباريات خسر مرتين وتعادل 4 مرات، ليقع في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو هو غدًا الأربعاء 1 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو؟

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإسباني، وستذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو على قناة beIN SPORTS HD 3.

كذلك يمكنك متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تبدأ قبل انطلاق الصافرة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - أتلتيك بيلباو الأربعاء 1 ديسمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 سانتياجو بيرنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد جاريث بيل وداني سيبايوس للإصابة، وقد يغيب أيضًا رودريجو لإصابته بالإنفلونزا منذ يومين.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو

يغيب عن أتلتيك بيلباو بيرو نولاسكواين ويوري بيرشيش وداني فيفيان وآسير فياليبري للإصابة..

📸 Último entrenamiento antes del #RealMadridAthletic de mañana (21:00 h)



Con todo al Bernabéu.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/APywgXXUu5 — Athletic Club (@AthleticClub) November 30, 2021