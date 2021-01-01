موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني بملعب ألفريدو دي ستيفانو، والقنوات الناقلة..

يستقبل ريال مدريد نظيره إلتشي، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يريد العودة إلى طريق الانتصارات، بعد التعادل في آخر مباراتين، لمواصلة ضغطه والحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري، وملاحقة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث من ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما أتلتيكو في المقدمة برصيد 62 نقطة.

على الجانب الآخر سيعمل إلتشي على الخروج بنتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، تساعده في الهروب من مناطق الهبوط التي يتواجد بها الفريق.

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ويأتي إلتشي في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ويسكا صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري.

وفي الأسطر التالية، نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني؟

موعد مباراة الميرينجي أمام إلتشي، هو السبت 13 مارس 2021، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام إلتشي، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث إذاعة مباريات الدوري الإسباني، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الفريق الملكي، أمام إلتشي.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة على شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - إلتشي السبت 13 مارس 2021،

29 رجب 1442،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 ألفريدو دي ستيفانو

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي – رافييل فاران – ناتشو – لوكاس فاسكيز

توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو – كريم بنزيما – رودريجو

تشكيل إلتشي المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

إدجار بديعة

أنطونيو بارجان – جونزالو كايسيدو – داني كالفو – جوسيما

تيتي مورينتي – راؤول جوتي – إيفان ماركوني – فيديل تشافيز

لوكاس بوي – جويدو كارييو.