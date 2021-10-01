موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني بملعب كورنيلا البرات، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يرتحل ريال مدريد إلى إقليم كتالونيا لمواجهة صعبة ستجمعه مع إسبانيول بملعب كورنيلا البرات، وذلك لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وعاش ريال مدريد أسبوعًا تعيسًا للغاية بعد التعادل مع فياريال سلبيًا بالجولة الماضية من الليجا، ثم الخسارة على يد شيريف المولدوفي بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا.

لذلك ستدخل كتيبة كارلو أنشيلوتي وعينها على الفوز ولا شيء غيره من أجل الاستمرار في الصدارة التي يقتن بها برصيد 17 نقطة.

إسبانيول بعد العودة للدوري الإسباني هذا الموسم يواصل المعاناة، ففي 7 مباريات نجح في جمع 6 نقاط فقط يتواجد بهم في المركز 14، وقد خسر آخر مبارياته أمام إشبيلية بهدفين للا شيء.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول هو الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، على ملعب كورنيلا البرات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت مصر، الخامسة والربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إسبانيول - فياريال الأحد 3 أكتوبر 2021،

16:15 مصر، 17:15 السعودية

beIN Sports Premium 1 كورنيلا البرات

التشكيل المتوقع لإسبانيول

من المتوقع أن يعتمد المدرب فيثتني مورينو على التشكيل الآتي:

⚠️ 𝗙𝗜𝗟 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗨 #𝗥𝗖𝗗𝗘 | Entrades #EspanyolRealMadrid:



· Els socis entrareu a l'Estadi amb l'abonament renovat (carnet físic o app).



· Avui és l'últim dia per renovar o fer-se #PericoDeCarnet amb tots els descomptes i promocions. pic.twitter.com/FUTGpyKuZA — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) September 30, 2021

التشكيل | 4-1-4-1

دييجو لوبيز

أدريا بيدروسا - لياندرو كابريرا - سيرجي جوميز - أليكس فيدال

كيدي بيير

وو ليي - سيرجي داردير - فيران ميريدا - أدري أمباربا

راؤول دي توماس

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي: