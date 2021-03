موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا الإياب في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستقبل ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو نظيره أتالانتا، في المباراة التي تجمع بينهما في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان النادي الملكي قد تمكن العودة من إيطاليا في مباراة الذهاب منذ أسبوعين بانتصار هام بهدف نظيف إثر تسديدة قوية من الظهير الأيسر فيرلاند ميندي.

ريال مدريد بعد ذلك تعادل مع أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية بالدوري الإسباني، قبل أن يعود للانتصارات بالفوز على إلتشي بهدفين لهدف.

أما أتالانتا فقد تعثر بالهزيمة أمام إنتر، لكنه عاد إلى الطريق الصحيح مرة أخرى بفوز يوم الجمعة على سبيزيا بثلاثية لهدف في الدوري الإيطالي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا الإياب هو يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، الموافق 3 شعبان 1442 هجريًا بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ستُذاع مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

من المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

من المتوقع أن يعتمد المدرب جاسبريني على التشكيل الآتي:

