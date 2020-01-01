موعد مباراة ريال مدريد ضد هويسكا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام هويسكا في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، والمقرر أن تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو..

يستقبل ريال مدريد على ملعبه ألفريدو دي ستيفانو نظيره هويسكا، في مباراة ستجمع بينهما لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ورغم فوز الملكي في الكلاسيكو على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف، لكنه تعادل بصعوبة في دوري الأبطال مع بوروسيا مونشنجلادباخ، ما يُزيد من أهمية الفوز على هويسكا لمصالحة الجماهير.

كتيبة زين الدين زيدان تحتل المركز الثاني على صعيد الليجا برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال سوسييداد مع مباراة أقل، وسيحاول الميرينجي مواصلة الابتعاد عن البرسا واستمرار فارق الست نقاط بينهما.

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هويسكا هو أحد الفرق الصاعدة هذا الموسم إلى الليجا، وعلى مدار سبع مباريات جمع خمس نقاط ويحتل المركز الثامن عشر، لكن عمومًا بعد هزيمة الريال من قادش سابقًا، فلن تكون المباراة سهلة بكل الأحوال.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا؟

تقام مباراة ريال مدريد أم هويسكا مساء السبت الموافق 31 أكتوبر 2020، الموافق 14 ربيع الأول 1442، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة مساءً بتوقيت السعودية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد هويسكا كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.