موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد إيبيروستار أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا يوم السبت 19 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 20 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20.

استطاع الملكي أن يعود من جديد لتقديم عروض جيدة والفوز بنتيجة (4-2) على غرناطة بعد أن وقع في أخر مباراتين في فخ التعادل، والتي كانت آخرها أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، ليستمر تقدم البلانكوس وتصدرهم لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق 4 نقاط كاملة عن غرناطة وأتلتيكو مدريد أقرب مُنافسيه.

رجل رائع _ رجل مخيب | ريال مدريد × غرناطة

على الجانب الآخر فريق مايوركا يُقدم عروض سيئة منذ بداية الموسم، حيث لم يستطع أن يحصد سوى 4 نقاط فقط عن طريق فوز على إيبار وتعادل أمام أتلتيك بيلباو، خلاف ذلك فقد هُزم في الخمس مباريات الآخرى، ولكن الفريق استطاع أن يتغلب بشكل مفاجئ على إسبانيول في الجولة السابقة بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط مُحققا الانتصار الثاني للفريق هذا الموسم.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد القادمة ضد مايوركا في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20.

الاتحاد الأوروبي يدين مانشستر سيتي وريال مدريد

سيغيب عن ريال مدريد في مباراة مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20 أكثر من لاعب بداعي الإصابة، فسيغيب ماركو أسينسيو وبراهيم دياز وفيرلاند ميندي وناتشو فيرنانديز ومارسيلو، بالإضافة إلى توني كروس، بينما لن يفتقد الفريق لأي لاعب بسبب الايقاف.

🎙💬 Zidane: "We know how difficult the match against @RCD_Mallorca is going to be." #RMCity pic.twitter.com/vDq07DaR48