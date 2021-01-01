موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب ألفريدو دي ستيفانو، وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع الإثارة والمتعة عندما يستقبل ريال مدريد بملعبه ألفريدو دي ستيفانو نظيره ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد في أفضل فتراته هذا الموسم، حيث يواصل انتصاراته المحلية التي تقربه من صدارة الدوري الإسباني، وآخرها الفوز بسهولة على إيبار بهدفين نظيفين.

أما ليفربول ورغم ما يُعانيه من تراجع كبير إلا أنه لا يزال قويًا على الصعيد الأوروبي وليس أدل على ذلك من الفوز ذهابًا وإيابًا على لايبزيج في ثمن النهائي، كما فاز على آرسنال يوم السبت بالدوري الإنجليزي واقترب من المربع الذهبي.

مباراة تحمل طابعًا ثأريًا بالنسبة لليفربول، فآخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 بالعاصمة الأوكرانية كييف، وحينها فاز الملكي بثلاثية لهدف.

الأنظار كلها تتجه نحو النجم محمد صلاح، وإن كان قد تأكد غياب سيرخيو راموس للإصابة، مما يقلل من حجم الضغوطات نسبيًا من على كاهل الفرعون المصري.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وليفربول وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وليفربول؟

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول هو الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، الموافق 24 شعبان 1442 هجريًا، بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول؟

ستُذاع مباراة ريال مدريد وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - ليفربول ألفريدو دي ستيفانو الثلاثاء 6 أبريل 2021،

24 شعبان 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 1

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يُعاني ريال مدريد من غياب القائد سيرخيو راموس للإصابة، كما يظل موقف الثنائي فيدريكو فالفيردي وإيدين هازارد مجهولًا حتى الآن للإصابة أيضًا.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على تشكيلته المعتادة:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - رافاييل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

التشكيل المتوقع لليفربول

يُعاني ليفربول من غياب نجمه فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة، وكذلك جوردان هندرسون والثنائي جو جوميز وجويل ماتيب.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي: