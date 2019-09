موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يستضيف ريال مدريد ليفانتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الرابعة في الدوري الإسباني 2019-20.



سقط ريال مدريد من جديد أمام أعين عشاقه وتعادل من بهدفين لمثلهما مع مضيفه فياريال، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لاسيراميكا، وبهذه النتيجة تراجع الفريق الملكي للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فقط، فبعد أن خاض الميرينجي ثلاث مباريات، استطاع أن يحقق الفوز فى مباراة، وتعادل في مباراتين.

يأتي فريق ليفانتي فى المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 6 نقاط، متقدمًا على ريال مدريد صاحب المركز الخامس بفارق نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق بلد الوليد وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 3 مباريات مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة امام ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد.

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يستمر غياب اللاعب الدولي الإسباني ماركو أسينسيو بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق الموسم، بجانب جاريث بيل بعد طرده في مباراة فياريال الأخيرة.

