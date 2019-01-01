موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج ضمن الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، بعد أن حسم الملكي بطاقة تأهله للدور التالي

أبانوب صفوت

يفتتح ملعب يان بريدل أبوابه لاستضافة العريق ريال مدريد البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، والذي سيتقابل مع كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وذلك يوم الأربعاء القادم 11 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

يحتل الملكي المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط فقط بسبب البداية الصعبة التي عانى منها العملاق الإسباني في البطولة بالخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان ثم التعادل ضد كلوب بروج على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الدور الأول، قبل أن يحسم التأهل عقب التفوق على جالاطة سراي ذهاباً وإياباً.

في المقابل يسعى الفريق البلجيكي للتواجد في بطولة الدوري الأوروبي من خلال احتلال المركز الثالث، ويملك الأفضلية في الوقت الراهن خاصةً وأن منافسه التركي سيواجه باريس سان جيرمان في الجولة الأخيرة في مباراة من المتوقع أن يحسمها البطل الفرنسي بسهولة بسبب فارق المستوى الكبير بين الناديين.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد كلوب بروج في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-20 والقنوات الناقلة للمباراة.

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موعد مباراة كلوب بروج ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة