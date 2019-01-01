موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ريال مدريد وكلوب بروج في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الثلاثاء القادم 1 أكتوبر 2019 ميلاديًا الموافق 3 صفر 1441 هجريًا.



تعادل الملكي أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد سلبيًا فى قمة الجولة السابعة، التي جمعت بينهما على ملعب "واندا متروبوليتانو"، حيث تمكن ريال مدريد فى خطف الصدارة مؤقتًا برصيد 15 نقطة من 7 مباريات بينما ظل أتليتيكو في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة واحدة، ويسعي الميرينجي إلى تصحيح مساره فى دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي فى الجولة الاولي لتذيل المجموعة بدون نقاط، بعد تعادل فريق كلوب بروج البلجيكي مع جلطة سراي التركي بدون أهداف.



قائمة الفريق الملكي لمواجهة كلوب بروج

على الجانب الآخر، فقد نادي كلوب بروج البلجيكي نقطتين في بداية مشواره بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن تعادل سلبياً مع نادي جلطة سراي التركي على ملعبه ووسط جماهيره، ليحتل الفريق المركز الثاني.

هازارد: يجب أن أتحسن لكنني مطالب بتسجيل هاتريك في كل لقاء

موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ريال مدريد - كلوب بروج سانتياجو برنابيو الثلاثاء 1أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية جيورجي كاباكوف beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يعاني الملكي من كثرة الغيابات، حيث تضم قائمة المصابين الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، وفيديريكو فالفيردى بسبب الإصابة، وشهدت القائمة أيضًا، عودة الثنائي مارسيلو وإيسكو، بعد تعافيهما من الإصابة

سيبدأ زين الدين زيدان بطريقته المعتادة مع ريال مدريد، وسيدفع فى بسيرخيو راموس ورافائيل فاران فى مركز قلب الدفاع، وفي خط الوسط البرازيلي كاسيميرو بجوار الألماني توني كروس، وفي الأمام إدين هازارد وكريم بنزيما، جاريث بيل.

التشكيل | 4-3-3