موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج ضمن الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، بعد أن حسم الملكي بطاقة تأهله للدور التالي

أبانوب صفوت

يفتتح ملعب يان بريدل أبوابه لاستضافة العريق ريال مدريد البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا، والذي سيتقابل مع كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وذلك يوم الأربعاء القادم 11 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

يحتل الملكي المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط فقط بسبب البداية الصعبة التي عانى منها العملاق الإسباني في البطولة بالخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان ثم التعادل ضد كلوب بروج على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الدور الأول، قبل أن يحسم التأهل عقب التفوق على جالاطة سراي ذهاباً وإياباً.

في المقابل يسعى الفريق البلجيكي للتواجد في بطولة الدوري الأوروبي من خلال احتلال المركز الثالث، ويملك الأفضلية في الوقت الراهن خاصةً وأن منافسه التركي سيواجه باريس سان جيرمان في الجولة الأخيرة في مباراة من المتوقع أن يحسمها البطل الفرنسي بسهولة بسبب فارق المستوى الكبير بين الناديين.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد كلوب بروج في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-20 والقنوات الناقلة للمباراة.

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موعد مباراة كلوب بروج ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة كلوب بروج - ريال مدريد يان بريدل الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يعاني ريال مدريد من بعض الغيابات الهامة في الفترة الحالية متمثلةً في خاميس رودريجيز، جاريث بيل، فاسكيز، هازارد ومارسيلو ولحسن الحظ استطاع الملكي حسم تأهله للدور التالي برغم التعثر في أول مباراتين من دور المجموعات.

من المتوقع أن يدفع زيدان ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً في الفترة الأخيرة مثل الحارس الجديد أريولا، إيسكو وكذلك مودريتش الذي فقد مركزه لصالح الواعد فالفيردي، بالإضافة إلى لوكا يوفيتش الذي يبحث عن إثبات نفسه.

التشكيل | 4-3-3

ألفونسو أريولا

فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - إيدير ميليتاو - ألفارو أرديوزولا

إيسكو - كاسيميرو - لوكا مودريتش

رودريجو - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور

الغيابات والتشكيل المتوقع لكلوب بروج

يعاني كلوب بروج البلجيكي من غياب لاعب واحد وهو المدافع الكرواتي ميتروفيتش، عدا ذلك فكل اللاعبين متاحين لموقعة ريال مدريد.

سيدخل بروج المباراة وعينه على تحقيق انتصار تاريخي على الملكي، من أجل ضمان تواجده في الدوري الأوروبي، ومن المتوقع أن يبدأ كليمنت بالقوة الضاربة، بتشكيل 3/4/1/2 والذي لعب به الفريق في المباريات السابقة، على النحو الآتي:

التشكيل | 3-4-1-2