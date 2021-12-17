موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو نظيره قادش، في مباراة تجمع بينهما بالجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

ويعيش ريال مدريد حالة أكثر من رائعة بعد سلسلة من الانتصارات المحلية والأوروبية وضعته على رأس صدارة الدوري الإسباني، وكذلك تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كمتصدر.

المعاناة هي السمة الغالبة لقادش هذا الموسم، فالفريق يأتي بالمرتبة الثامنة عشر والمؤدية إلى الهبوط، بعدما جمع 13 نقطة من 17 مباراة حتى الآن.

أما النادي الملكي فلديه 42 نقطة، ورغم الفوارق الكبيرة، فأزمة فيروس كورونا التي ضربت الريال مؤخرًا تعيد الندية للمباراة وتؤكد أن مهمة زملاء كريم بنزيما ستكون صعبة للغاية.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وقادش وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وقادش؟

موعد مباراة ريال مدريد وقادش هو يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021، بملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وقادش؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - قادش الأحد 19 ديسمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

في اللحظة الراهنة من الصعب وضع تشكيل بعينه لريال مدريد في ظل إصابة 8 لاعبين بكورونا.

المُعلن إصابتهم بكورونا حتى الآن هم: لوكا مودريتش، مارسيلو، كريم بنزيما، رودريجو، جاريث بيل، ماركو أسينسيو، أندري ليونين، دافيد ألابا.

ويقال أيضًا أن توني كروس ومجموعة من اللاعبين الآخرين قد سقطوا عرضة للكورونا أيضًا، في انتظار نتيجة المسحة النهائية لتحديد موقف الجميع، والتي ستخرج إلى العلن يوم الجمعة ليلًا.

التشكيل المتوقع لقادش

من المتوقع أن يعتمد المدرب ألفارو سيرفيرا على التشكيل التالي..