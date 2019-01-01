موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

تشهد الجولة الثامنة من الدوري الإسباني مواجهة منتظرة بين ريال مدريد وغرناطة يوم السبت 5 أكتوبر 2019، 6 صفر 1441 وذلك في استاد سانتياجو بيرنابيو معقل الميرينجي.

ستكون هذه المواجهة الأولى للبلانكوس بعد خسارة نقطتين أمام كلوب بروج في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وهذه الهزيمة وضعت الملكي في قاع مجموعته في دوري الأبطال المتواجد بها باريس سان جيرمان وجلطة سراي، وأدخلت الشك في نفوس اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

لا يوجد بديل لريال مدريد للفوز بمباراة السبت صد غرناطة للحفاظ على صدارة الليجا، ويذكر أن فريق زين الدين زيدان لم يخسر حتى الآن في الدوري منذ بداية الموسم، لكن عليه أن يكون حذرًا فالفريق الأندلسي حقق نتائج مبهرة هذا الموسم ولم يخسر إلا مباراة واحدة، كما أنه فاز على برشلونة منذ أسابيع ويحتل حتى الآن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ريال مدريد - غرناطة سانتياجو بيرنابيو السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية سانتياجو لاتري beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

سيغيب عن ريال مدريد في مباراة غرناطة في الدوري الإسباني أكثر من لاعب بداعي الإصابة، فسيغيب ماركو أسينسيو وبراهيم دياز وفيرلاند ميندي وناتشو فيرنانديز ومارسيلو، ولحق بهم في الساعات الأخيرة تيبو كورتوا بعد شعوره بالإعياء.

مازال الملكي يعاني من مركز الظهير الأيسر الغائب عنه البرازيلي والفرنسي، وما زاد الأمر سوء إصابة ناتشو أيضًا الذي كان يشغل هذا المركز حتى عودة المصابين، ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان هذا اللقاء بأودريوزولا الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن.

التشكيل | 4-3-3

ألفونس أريولا

ألفارو أودريوزولا - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

إيدين هازارد - كريم بنزيمه - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لغرناطة

بالنسبة لغرناطة سيغيب عنه أيضًا العديد من اللاعبين بداعي الإصابة، هم يان برايس وكويني وفيدي فيكو ونيدير لوزانو وبيرناردو كروز وأليكس مارتينيز.

سيبدأ المدير الفني دييجو مارتينيز بروي سيلفا في حراسة المرمى، ودياز ودوارتي وجيرمان ونيفا في الدفاع، وسيتواجد في الوسط بويرتاس ومونتورو وهيريرا وعزيز وماتشيس، وسيكون المهاجم الوحيد اللاعب الكبير سولدادو.

التشكيل | 4-2-3-1