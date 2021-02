موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستقبل ريال مدريد بملعبه ألفريدو دي ستيفانو ندًا عنيدًا وهو ريال سوسييداد، في مباراة تُبشر بإثارة كبيرة ستقام لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

النادي الملكي ربما في أفضل فتراته هذا الموسم بعدما نجح في تحقيق أربعة انتصارات متتالية على صعيد الليجا، إلى جانب فوزه الأوروبي المطمئن على أتالانتا يوم الأربعاء الماضي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32.

الآفة الكبرى والوحيدة ربما في كتيبة المدرب زين الدين زيدان حاليًا هي الإصابات، والتي جعلت ريال مدريد يخوض آخر مباراتين بـ13 لاعبًا فقط.

أما ريال سوسييداد فيعيش حالة من خيبة الأمل بعد الخروج الأوروبي المذل من مانشستر يونايتد بالهزيمة ذهابًا برباعية نظيفة، لكنه يسير محليًا بصورة جيدة بالفوز في آخر ثلاث مباريات بالليجا.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني حاليًا برصيد 50 نقطة، فيما يأتي ريال سوسييداد خامسًا برصيد 41 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد هو الإثنين الموافق 1 مارس 2021، الموافق 17 رجب 1442 هجريًا، بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد على شاشتها.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة ريال مدريد عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب زين الدين زيدان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - إيسكو - ماركو أسينسيو

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيمانول ألجواسيل على التشكيل الآتي:

