موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2019-2020 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل ريال سوسيداد ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد في مسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث سيستضيف الملكي نظيره الباسكي على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك يوم الخميس القادم 6 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 12 جمادي الآخرة 1441 هجريًا، في دور ربع النهائي من البطولة.

صعد المرينجي إلى تلك المرحلة عقب أن تغلب على ريال سرقسطة في ثمن النهائي بنتيجة عريضة برباعية نظيفة وسجل الأهداف كل من فاران، فاسكيز، فينيسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيما.

في المقابل، تأهل ريال سوسيداد إلى ربع النهائي بعد أن نجح في تجاوز عقبة أوساسونا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي لُعبت على ملعب أنويتا، ويطمح الفريق لاستكمال المغامرة بقيادة الثنائي الموهوب إيزاك وأوديجارد.

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والآن نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة وأكثر.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - ريال سوسيداد سانتياجو بيرنابيو الخميس 6 فبراير 2020،

12 جمادى الآخرة 1441،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد عدد من اللاعبين، هم إيدين هازارد وجاريث بيل وداني كارباخال ولوكاس فاسكيز وكاسيميرو وماركو أسينسيو.

سيدفع زين الدين زيدان بناتشو في الدفاع لتعويض غياب الظهير الأيمن الإسباني، وسيعوض غياب البرازيلي في الوسط بإيسكو وفي الهجوم سيشارك رودريجو ويوفيتش وفينيسيوس.

التشكيل | 4-3-3

ألفونس آريولا

مارسلو - سيرخيو راموس - إيدير ميليتاو - ناتشو

فيديريكو فالفيردي - توني كروس - إيسكو

فينيسيوس - لوكا يوفيتش - رودريجو

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال سوسيداد

يغيب عن ريال سوسيداد لاعب ريال مدريد السابق أسير إياراميندي، ولن يغيب أي لاعب آخر.

📋 Our squad for tomorrow’s clash! We want to reach the semi-finals!AUPA REAL!!!#AurreraReala pic.twitter.com/8SVeBHqBmI — (@RealSociedadEN) February 5, 2020

سيبدأ ريميرو في حراسة المرمى، والدفاع سيتكون من مونريال ونورماند وإيلوستوندو وزادوا، ويالوسط من المتوقع أن يشارك أوديجارد وزوبيلديا وميرينو، أما الهجوم فسيقوده بورتو وجوزيه وأويارزابال.

التشكيل | 4-3-3