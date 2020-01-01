موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سرقسطة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد ريال سرقسطة وذلك في دور 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لهذا اللقاء؟

يستضيف ملعب لا روماريدا الخاص بفريق ريال سرقسطة حدث هو الأهم للفريق هذا الموسم، عندما يحتضن اللقاء الذي سيجمعه ضد ريال مدريد، وذلك في إطار مباريات دور 16 من كأس الملك، وذلك يوم الأربعاء المقبل 29 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 4 جمادي الأخر 1441 هجريًا.

تأهل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد أن تفوق في دور 32 على فريق يونيونستانس في مباراة شهدت تألق بعض لاعبي الدكة مثل جاريث بيل والوافد الجديد براهيم دياز، وانتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومن المتوقع أن يدفع زيدان ببعض الللاعبين الأساسيين هذه المرة لصعوبة الخصم القادم.

في المقابل، صعد ريال سرقسطة إلى نفس الدور بعد أن تمكن من التفوق على فريق ريال مايوركا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي لُعبت على ملعبه أيضًا، وحتمًا سيسعى لتكرار نفس الإنجاز أمام إحدى أندية الدرجة الأولى لمواصلة موسمه الرائع في دوري الدرجة الثانية وكأس الملك.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال سرقسطة و ريال مدريد في كأس الملك والقنوات الناقلة..

راؤول يحذر رينيير: موهبة كبيرة لكن المنافسة في ريال مدريد صعبة

موعد مباراة ريال سرقسطة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال سرقسطة - ريال مدريد لا روماريدا الأربعاء 29 يناير 2020،

4 جمادي الأخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية Sport TV 5

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

يعاني ريال مدريد من غياب بعض اللاعبين للإصابة وهُم هازارد، أسينسيو، جاريث بيل، ومن المتوقع أن يدفع زيدان بالتشكيلة الاحتياطية في مباراة الكأس من أجل إراحة أبرز النجوم وعلى رأسهم تيبو كورتوا، سيرجيو راموس وكريم بنزيما.

التشكيل | 4-3-3

ألفونسو أريولا

مارسيلو - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال

فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - خاميس رودريجيز

لوكاس فاسكيز - إيسكو

لوكا يوفيتش

الغيابات والتشكيل المتوقع لإشبيلية

سيفتقد ريال سرقسطة لاثنين من اللاعبين عن مواجهة الملكي في الكأس وهما زاباتير قائد الفريق بالإضافة إلى المهاجم المُعار من ليفانتي وهو رفائيل دوامينا، عدا ذلك ستكون تشكيلة الفريق جاهزة للتحدي الصعب المُنتظر.

من سيواصل المدرب فيكتور فيرنانديز اعتماده على طريقة 4/5/1 بتواجد كريستيان ألفاريز في حراسة المرمى، أمامه كل من فيجاراي، جوتيان، أتينزا، نيتو، وفي خط الوسط سورو، جوتي، كاجاوا، إيجواراس، بلانكو وفي المقدمة لويس سواريز.

التشكيل | 4-5-1